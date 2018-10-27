В Краснодарском крае собрали более 200 тыс. тонн винограда

Предприятия отрасли подвели предварительные итоги уборки ягоды.

Собрали более 207 тыс. т винограда, в том числе столового — 17,5 тыс. т. Урожайность в этом году составила около 100 ц/га. Самый большой урожай винограда — в Темрюкском районе, там собрали 165,5 тыс. т, отметил вице-губернатор Андрей Коробка.

По его словам, в ближайшее время в крае начнется осенняя закладка молодых виноградников. Всего в этом году на эти цели выделели около 2 тыс. 100 га. Это на 500 га больше, чем фактически было заложено в прошлом году.

Активно ведут закладку виноградников флагманские предприятия отрасли — АО АФ «Южная», ООО «Фанагория-Агро», ООО «Фанагория-Юг», ООО «Абрау-Дюрсо» и новые — ООО «Приазовский Винный Дом», ООО СК «Октябрь», ООО «Имение Сикоры».

В 2017 году на Кубани собрали 198 тыс. т винограда, в том числе столового — 17,3 тыс. т, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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