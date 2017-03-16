В Краснодарском крае составили план капремонта многоэтажек

На Кубани в марте составили план капитального ремонта на 2017 год. Работы пройдут почти в 600 многоэтажках по всему краю.

Региональный фонд капремонта направил на эти цели 800 млн рублей. Половина суммы будет потрачена на утепление и обновление крыш более 300 домов.

В Анапе, Краснодаре, Новороссийске, Армавире и Сочи в 25 высотках поставят новое оборудование для лифтов. Также в этом году будут отремонтированы 40 фасадов домов-многоквартирников. В нескольких домах укрепят фундамент, а в 200 домах заменят изношенные трубы и электропроводку, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вице-губернатор Андрей Алексеенко 16 марта в рамках рабочей поездки в Сочи сообщил, что в крае более 500 многоквартирных домов планируют отремонтировать в 2017 году по программе капремонта.

Программа капитального ремонта на 2017 год:

Крыши — 328 домов

Лифты — 25 домов

Фасады — 41 дом

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