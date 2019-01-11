Такое поручение 10 января дал глава региона Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что культура — фундамент, на котором необходимо строить воспитательную работу с молодыми людьми и использовать для этого самые разнообразные подходы.

По словам ректора Краснодарского государственного института культуры Сергея Зенгина, вуз не первый год организовывает просветительские акции в муниципалитетах, в рамках которых проводят концерты народной музыки.

«Как результат, прием на факультет народной культуры значительно увеличился. Кроме того, на базе вуза действует центр многоуровневого художественного образования. Это уникальная система позволяет развивать современные формы образования — от детских студий к школе искусств, от нее — к колледжу, а затем — к вузу», — пояснил ректор.

Старший научный сотрудник НИЦ «Кубанский казачий хор» Василий Воронин рассказал о работе по сохранению кубанского фольклора.

«Уже собрано около 8 тыс. цифровых записей — это не только песни, но и обряды, сказки, пословицы, поговорки. Проводятся комплексные экспедиции в районы края. В большинстве из них мы уже побывали, в результате создан самый большой и единственный фольклорный фонд на Юге России. Мы должны его сохранить», — отметил ученый.

Важность научно-исследовательской деятельности отметил и Вениамин Кондратьев.

«Каждый из вас делает колоссальную работу, но наша общая задача — сделать так, чтобы народное искусство стало по-настоящему популярным, чтобы оно вошло в современную жизнь», — подчеркнул глава региона.

Для этого в Краснодарском крае создадут совет по культуре при губернаторе. В него войдут представители краевой и муниципальной власти, деятели науки и культуры. Раз в квартал будут проводить заседания совета. В числе его задач — выработка механизмов, способствующих развитию отрасли, популяризация культурных ценностей через СМИ. Также рабочая группа займется разработкой стратегии развития и сохранения культуры на ближайшие пять лет.

Приоритетными губернатор назвал проведение двух новых фестивалей — казачьей песни и танцев народов Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.