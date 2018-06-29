В Краснодарском крае создали «Волонтерский центр музея Фелицына»

Это первый проект в области культурного волонтерства в регионе, официально зарегистрированный в федеральном проекте «Добровольцы России».

В Краснодаре прошла презентация волонтерского центра краснодарского историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына. Сегодня в его активе более 20 человек — студентов Краснодарского государственного института культуры, Северо-Кавказского техникума «Знание», членов Союза казачьей молодежи Краснодара.

Как отметили в министерстве культуры края, волонтерский центр дает возможность глубже изучить структуру и деятельность музея, приобрести опыт и знания в избранной профессиональной области, использовать полученные знания в курсовых и дипломных проектах.

Гости презентации пожелали волонтерскому центру и его руководителю — старшему научному сотруднику музея Ирине Байдеровой – успешной работы. Они отметили, что центр станет хорошей творческой, научной и практической площадкой, открывающей молодежи новые возможности для самореализации.

Привлекать добровольцев к участию в своих проектах музей начал несколько лет назад, теперь возникла необходимость придать этой работе системность, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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