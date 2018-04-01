В Краснодарском крае стартовал экологический марафон «День птиц»

Он продлится до 2 апреля.

За это время состоятся экскурсии, познавательные игры, викторины для молодежи. По традиции волонтеры и учащиеся школ изготовят кормушки, скворечники, а затем развесят их в парках и скверах.

«В акции участвуют члены экологической волонтерской организации «Зеленое движение Кубани», а это более 4 тыс. детей и подростков. Присоединиться может любой желающий. Мы будем рассказывать о птицах, обитающих на Кубани, и о важности сохранения их численности», — рассказала старший методист «Эколого-биологического Центра» Елена Носкова.

В прошлом году краевая акция «День птиц» объединила более 7 тыс. человек, было сделано около 1 тыс. скворечников. Организаторы надеются, что в этом году «Зеленое движение Кубани» поддержит еще больше жителей края.

Также мероприятия проходят и в природном орнитологическом парке в Имеретинской низменности. Там обитает около 200 видов пернатых. Накануне Международного Дня птиц волонтеры разместили скворечники, что позволит увеличить численность гнездящихся птиц. На 6 апреля запланированы соревнования по спортивной орнитологии, в которых примут участие школьники из Сочи и Новороссийска.

В настоящее время на территории региона зарегистрировано более 360 видов птиц, из них 60 видов входят в «Красную книгу Краснодарского края», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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