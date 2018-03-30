В Краснодарском крае стартовала викторина по истории кубанского казачества

Викторина проводится по 1 декабря. Конкурс посвящен 100-летию со дня окончания Первой мировой войны и участию в ней кубанского казачества.

В нем могут принять участие жители региона от 14 лет. Вопросы викторины составляли сотрудники Войскового правления Кубанского казачьего войска, государственного архива края и департамента по делам казачества и военным вопросам.

Индивидуальные и коллективные работы будет принимать Войсковое правление до 25 сентября. Председатель комиссии по подведению итогов викторины — вице-губернатор и атаман войска Николай Долуда.

Награждение победителей пройдет в декабре в Краснодаре, им вручат ценные призы и подарки. Авторы лучших 150 работ будут отмечены дипломами.

С вопросами викторины можно ознакомиться уже сейчас на сайте Союза казачьей молодежи Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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