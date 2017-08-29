В Краснодарском крае стартует новый театрально-концертный сезон

О том, какие мероприятия запланированы, рассказали на пресс-конференции в региональном министерстве культуры.

Встречу с представителями СМИ открыла руководитель ведомства Виктория Лапина. Она отметила, что в крае пройдет множество мероприятий в рамках празднования 80-летия Краснодарского края, главное событие состоится 16 сентября в 16:00 в краснодарском «Баскет-холле».

В честь 225-летия начала освоения казаками кубанских земель 30 сентября в Тамани проведут реконструкцию высадки казаков на Таманском полуострове в 1792 году. Мероприятие пройдет в рамках I Кубанского фестиваля традиционной культуры «Казачья слава».

Директор Кубанского казачьего хора Анатолий Арефьев рассказал о юбилейных концертах на сцене Музыкального театра, а также о выступлении коллектива в концертном зале «Октябрь» в Санкт-Петербурге, на который уже проданы все билеты. Главным событием 2018 года Анатолий Арефьев назвал 80-летие маэстро Виктора Захарченко.

Гендиректор и художественный руководитель Краснодарской филармонии Вероника Журавлева-Пономаренко рассказала о передаче здания филармонии из федеральной собственности в краевую. По ее словам, это позволит улучшить условия работы артистов и коллективов, расширить репетиционные площади. В новом сезоне коллективу предстоит выступить на сцене Государственного Кремлевского дворца с программой «Во Тамани пир горой», посвященной 80-летию Краснодарского края.

На премьеру музыкального спектакля — сценическую версию «Кубанских казаков» — пригласила директор Краснодарского драмтеатра Ирина Репина. О работе над спектаклем по роману Виктора Лихоносова «Наш маленький Париж» рассказала генеральный директор и художественный руководитель Краснодарского ТО «Премьера» Татьяна Гатова. Оба спектакля станут творческим подарком к юбилею края.

Директор Краснодарского государственного цирка Маргарита Коханова подчеркнула, что коллектив не только приглашает лучшие программы, но и реализует собственные проекты, в том числе занимается выездной деятельностью. В новом сезоне продолжится акция для тех, кто покупает десять билетов: один можно получить бесплатно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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