В Краснодарском крае температура днем не поднимется выше 11°C

На Кубани с 27 марта прогнозируют похолодание и осадки.

Мокрые дороги на этой неделе будут обычной картиной, поэтому надо быть осторожными за рулем. Синоптики обещают похолодание. Всю неделю будет ветрено и сыро. Днем столбики термометров покажут не больше 11°C. На Кубани пройдут дожди. Самые интенсивные осадки метеорологи прогнозируют на севере и востоке региона. При этом деревья и кустарники, обманутые ранним теплом, распускают бутоны по всему краю. Им придется пережить ночные заморозки.

«На территорию края будет довольно интенсивно поступать холодный воздух, поэтому в ночное время температуры на этот период в большинстве районов края отрицательные или близкие к нулю», — сообщил начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

В горах края выпадет снег. А минувшей ночью он уже засыпал Москву. Несколько авиарейсов из столицы пришлось отменить. Сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме.

В ближайшую ночь в Москве прогнозируют до -11°C. Погода на этой неделе испортится во многих регионах страны. Холодный фронт надвигается на Южный Урал, снег выпал в Нижнем Новгороде. Осадки ожидают в Мурманской области. Дождливой неделя будет и в Екатеринбурге, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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