В Краснодарском крае температура опустится до 35 °С

Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью 19-24 °С, в юго-восточных предгорьях 15-20 °С, днем 32-37 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в Новороссийске 15-20 м/с, порывы 23-25 м/с. Температура воздуха ночью 23-28 °С, днем 30-35 °С. Температура морской воды в Черном море и Азовском морях 26-27 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 °С, днем 34-36 °С.

Сочи +32…+34 °C без осадков

Туапсе +32…+34 °C без осадков

Геленджик +33…+35 °C без осадков

Новороссийск +32…+34 °C без осадков

Анапа +32…+34 °C без осадков

Крымск +34…+36 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +33…+35 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +32…+34 °C без осадков

Ейск +32…+34 °C без осадков

Тихорецк +35…+37 °C без осадков

Кропоткин +35…+37 °C без осадков

Армавир +34…+36 °C без осадков

Лабинск +34…+36 °C без осадков

Белореченск +33…+35 °C без осадков

Горячий Ключ +34…+36 °C без осадков

Краснодар +34…+36 °C без осадков

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