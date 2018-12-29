Работу по формированию границ и постановке на кадастровый учет парков, скверов, бульваров ведут в крае с 2016 года.

Всего в крае около 2 тыс. зеленых зон, их общая площадь составляет 3 тыс. 330 га. В 2018 году на Кубани утвердили границы и режимы охраны 98 особо охраняемых природных территориях регионального значения. Всего в Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о границах 275 особо охраняемых природных территориях регионального значения.

На контроле стоит вопрос незаконного возведения объектов капитального строительства на землях лесного фонда. Министерство природных ресурсов края проверило территории шести лесничеств. Выявили 54 факта нарушений. Ведомство направило требования о сносе объектов на территории лесных участков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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