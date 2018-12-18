В Краснодарском крае увеличат число кадров для внеплановых проверок

Об этом 18 декабря сообщил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Ранее рассмотрением поступавших от людей обращений по вопросам ЖКХ, лицензионным контролем и организацией внеплановых проверок занималась Государственная жилищная инспекция Краснодарского края. С 1 января 2018 года в соответствии с краевым законом ей начали помогать власти на местах. Полномочиями в качестве эксперимента наделили Анапу, Армавир, Геленджик, Ейский, Крымский и Туапсинский районы, а также Краснодар, Новороссийск и Сочи.

В результате за последние 11 месяцев наметилась положительная тенденция в сфере управления многоквартирными домами, в оказании коммунальных услуг и обеспечении сохранности жилищного фонда. При этом увеличение числа внеплановых проверок положительно сказалось на качестве работы управляющих компаний. Но из общего числа проведенных профильным ведомством и местными властями внеплановых проверок, на долю муниципалитетов их приходится мало. В Сочи из 1 тыс. 131 обращения власти отработали только 11, что составляет всего 0,5%. По Краснодару, Анапе, Геленджику и Новороссийску эта цифра составляет 4-5%.

Поэтому с января 2019 года численность сотрудников, занятых внеплановыми проверками в городах Краснодарского края, увеличат с 19 до 31 человека. Объемы финансовой помощи, направленной муниципалитетам для выполнения возложенных на них новых обязанностей, в этом году составили более 11 млн рублей.

Комментируя ситуацию, спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что, несмотря на повышение эффективности деятельности по осуществлению госжилнадзора, работа с обращениями граждан недостаточна.

«Со следующего года мы почти в два раза увеличиваем число муниципальных служащих, которые выполняют возложенные на них госполномочия. При этом уровень их профессиональной подготовки оставляет желать лучшего. Необходимо предпринимать меры, направленные на улучшение качества работы таких специалистов», — сказал Юрий Бурлачко.

По его словам, в сентябре 2019 года кубанский парламент подробно проанализирует эффективность работы муниципалитетов по выполнению ими госполномочий.

«И если дела будут идти хорошо, то помогать проводить внеплановые проверки Госжилинспекции будут и остальные районы», — цитирует спикера ЗСК пресс-служба ведомства.

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