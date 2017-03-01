В Краснодарском крае увеличили число ветеринарных контрольных постов

В 2016 году на федеральных и краевых дорогах было 11 ветеринарных контрольных постов. Сейчас их количество увеличено до 15. Об этом сообщил и. о. руководителя Госветуправления края Роман Кривонос.

«Мы отработали механизм взаимодействия с администрациями муниципалитетов, органами полиции и казачеством. Работа всех постов необходима для пресечения занесения и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных на территории региона, для выявления и пресечения фактов несанкционированного перемещения животных, продукции и сырья», — сказал Кривонос.

Он подчеркнул, что ветеринарной службой ведется работа по недопущению занесения и распространения в крае африканской чумы свиней, чумы мелких жвачных животных, нодулярного дерматита крупного рогатого скота, ящура и высокопатогенного гриппа птиц.

С начала 2017 года провели 59,3 тыс. головообработок скота против нодулярного дерматита. Так как территория края отнесена к буферной зоне по ящуру, вакцинации подвергается все поголовье крупного и мелкого рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности.

Планом предусмотрена вакцинация домашней птицы в хозяйствах индивидуального сектора, а также мониторинговые исследования проб на напряженность иммунитета.

Отдельное внимание уделяют разъяснительной работе с населением. Распространено 35,6 тыс. листовок и памяток, проведено 1 тыс. 82 схода граждан и 53 спецкомиссии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поручение о необходимости увеличения контрольных постов на дорогах, ведущих к внешним границам Краснодарского края, было дано губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

Источник