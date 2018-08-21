В Краснодарском крае увеличилось число разводов

Об этом говорится в докладе Краснодарстата о социально-экономическом положении региона.

Число официально оформленных разводов в январе-июне этого года выросло на 67 пар, или на 0,5%. В целом по краю на 1 тыс. образованных брачных пар пришлось 758 распавшихся. В прошлом году этот показатель составлял 710 пар.

При этом количество зарегистрированных в органах ЗАГС браков в январе-июне сократилось на 1 тыс. пар (на 5,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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