В Краснодарском крае уже собрали почти 6 тыс. т яблок

Специалисты минсельхоза подвели промежуточные итоги уборочной кампании.

Фруктовые сады в крае занимают более 44 тыс. га. Практически везде сейчас идет уборка урожая. С начала сезона аграрии собрали более 500 т клубники и малины. Урожай яблок составил 6 тыс. т, причем этот фрукт начали собирать недавно.

В самом разгаре уборка косточковых культур — вишни, черешни, абрикосов и персиков. В садах Кубани поспело уже около 5,5 тыс. т.

Сбор плодово-ягодных культур:

Клубника, малина — 549,1 т

Яблоки — 5 тыс. 974,9 т

Вишня, черешня, персики — 5 тыс. 413,8 т

Вернуться на ленту

Источник