В Краснодарском крае ужесточили борьбу с сельхозпалами

27 июня в 16:24

На посвященном ходу уборочной кампании совещании 27 июня обсудили меры, направленные на соблюдение запрета на выжигание сухой травы на землях сельхозназначения.

«Сельхозпалы запрещены федеральными и краевыми законами. Тем не менее, только за последнюю неделю сразу в нескольких муниципалитетах были зафиксированы случаи возгорания полей», — рассказал министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека.

Основной причиной пожаров он назвал отсутствие необходимой опашки полей, из-за чего огонь от горящей травы беспрепятственно переходит на хлебные массивы и может дойти до населенных пунктов.

«Прошу управление сельского хозяйства на местах регулярно проводить разъяснительную работу с хозяйствами. По необходимости обращайтесь в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю с просьбой провести проверки», — подчеркнул министр.

По его словам, когда будут определять победителей жатвы 2018 года, к участию в конкурсе не допустят те хозяйства, на территории которых будут отмечены возгорания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани работает оперативный штаб по проблемным вопросам аграриев. Аграрии края, по данным на 25 июня, на 98% завершили уборку озимого ячменя.

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