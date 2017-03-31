В Краснодарском крае в 2017 году выросли тиражи печатных СМИ

В Сочи 31 марта обсудили перспективы СМИ на просторах Интернета. Там проходит двухдневный семинар для редакторов краевых и районных изданий.

Основными спикерами выступили заместитель главного редактора ТАСС Александр Куприянов и руководитель проекта «Моя Округа» Антон Долгов. По их словам, Краснодарский край — один из самых продвинутых в медиасфере России. В регионе сегодня насчитывают около тысячи печатных, интернет-изданий, журналов и телекомпаний.

«Краснодарский край в смысле развития СМИ — один из передовых регионов. Во-первых, это большой регион. Это регион, в котором развита экономика. Безусловно, это дает достаточно хорошую основу для того, чтобы в крае были достаточно хорошие СМИ», — считает Александр Куприянов.

Роль региональных СМИ сегодня недооценивают, считают эксперты. Местные издания выпускают уникальный продукт. Этот контент необходимо вывести на федеральный уровень.

«Мы вышли на рост тиражей, в отличие от всей страны и от мировой тенденции падения тиражей печатных СМИ. Но и мы, и коллеги, редакторы СМИ понимаем, что нет другого пути развития, кроме привлечения, освоения новой аудитории читателей и зрителей. Ее можно искать только в Интернете», — рассказал руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода.

Привлечь аудиторию печатные издания могут с помощью собственного сайта, где будут размещены свежие новости и интересующий местных жителей информационный продукт, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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