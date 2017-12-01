В Краснодарском крае в 2018 году построят 24 офиса врача общей практики

Об этом 1 декабря сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании, которое провела заместитель председателя правительства Ольга Голодец.

На заседании рассмотрели вопросы образования и медицинского обслуживания в субъектах РФ. Ольга Голодец отметила, что Краснодарский край активно участвует в федеральных программах, за счет чего решаются важные социальные задачи.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в рамках федеральной программы в крае открыли школу на 400 мест в станице Староминской. Еще три строят в Сочи, Армавире и Новороссийске. Он напомнил, что по поручению президента РФ в хуторе Школьном Крымского района построили школу на 120 мест. До конца 2017 года откроют новый детский сад на 240 мест в поселке Лоо. В 2018 году на строительство школ в бюджете края предусмотрено 3,7 млрд рублей.

Говоря о здравоохранении, Ольга Голодец дала высокую оценку состоянию кубанской медицины. Она отметила, что край является передовым как в развитии высокотехнологичной медицинской помощи, так и в работе первичного звена.

Губернатор заявил, что эти приоритеты останутся неизменными. В 2018 году запланировано строительство 24 офисов врачей общей практики.

Глава региона поблагодарил зампредседателя правительства за обновление автопарка машин скорой помощи. В 2016 году край получил 73 автомобиля, в 2017 году еще 41 автомобиль.

«Дополнительные машины скорой мы получим и в преддверии чемпионата мира по футболу. Учитывая имеющийся опыт проведения подобных мероприятий, уверен, медицинские службы справятся с поставленными задачами», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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