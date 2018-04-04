В Краснодарском крае в 2018 году увеличат закладку садов на 26%

Садоводческие хозяйства Кубани планируют увеличить площадь садов до 2,3 тыс. га.

Большую часть работ выполнят осенью. Весной запланирована закладка плодово-ягодных культур на 1 тыс. 50 га. Уже заложено около 480 га молодых садов.

Заместитель главы региона Андрей Коробка отметил, что за пять лет среднегодовое валовое производство плодово-ягодной продукции во всех формах хозяйствования региона увеличилось на 46% — с 312 тыс. т в 2012 году до 455 тыс. т в 2017-м. Сегодня край производит почти 40% общероссийского объема — тем не менее, есть возможность производить больше.

По его словам, ключевым фактором для развития садоводства в крае стало увеличение финансирования отрасли. В 2018 году на поддержку садоводов из федерального и краевого бюджетов выделили более 500 млн рублей.

Кроме того, с этого года в крае по поручению Вениамина Кондратьева вводится новое направление поддержки садоводов — гранты для производителей плодовой продукции в малых формах хозяйствования. На эти цели предусмотрено 101,2 млн рублей.

Андрей Коробка добавил, что для развития отрасли необходимо решать вопрос хранения продукции. По его словам, в этом году планируется строительство новых фруктохранилищ вместимостью 17 тыс. т, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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