В Краснодарском крае в 2019 году уроки самбо появятся в 300 школах

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева на Кубани в этом году стартовал пилотный проект «Самбо в школу».

Сейчас в нем участвуют 146 школ, в следующем году добавятся еще 300. Более 150 учителей физкультуры повысили квалификацию, и сегодня уже работают с детьми. Для занятий купили необходимый инвентарь.

«Сейчас важно контролировать качество проведения уроков самбо, чтобы занятия проводились не «для галочки». В ближайшее время специалисты посетят все 146 пилотных образовательных учреждений», — подчеркнул вице-губернатор Кубани Николай Долуда.

На совещании с замглавой региона также обсудили нормы ГТО. За девять месяцев этого года на сайте gto.ru зарегистрировались почти 562 тыс. кубанцев. По этому показателю Кубань — третья в России. Нормативы выполнили 137 тыс. человек, из них золотой значок получили 18,5 тыс. участников.

Наиболее активно в работу по регистрации на сайте включились Тимашевский район, Сочи, Краснодар, Новороссийск, Абинский район. Наибольшее число выполнивших нормы ГТО — в Кавказском районе, Новороссийске, Краснодаре, Лабинском районе, Геленджике.

Долуда подчеркнул, что необходимо принять меры в районах, где отмечены низкие темпы внедрения комплекса. Это Белоглинский, Приморско-Ахтарский, Щербиновский районы и ряд других территорий.

Во время встречи рассмотрели вопросы передачи спортивных площадок ЧМ в собственность Анапы, Геленджика, Сочи, введение программы общей физической подготовки с элементами борьбы дзюдо для детей дошкольного возраста в Сочи и ход строительства спортивных объектов на территории края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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