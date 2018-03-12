В Краснодарском крае в середине марта прогнозируют дожди

В течение этого месяца холодно и сыро будет практически по всей территории Кубани.

Синоптики говорят, что по температурным показателям март и декабрь — брятья-близнецы. С 12 по 18 марта термометры покажут не больше +10 °С. И снова стоит готовиться к лужам.

«Сегодня-завтра осадков не ожидается. С 14 марта, к краю подойдет очередной фронтальный раздел и принесет осадки, начиная с западной половины края. У нас буквально со среды и до конца недели будут идти дожди, но дожди с небольшими перерывами», — рассказал руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Дополнительный дискомфорт доставит усиливающийся ветер. К жителям южных районов, хоть и не надолго, заглянет солнце. Пока большую часть Кубани будут поливать дожди, Красную Поляну, Мостовский и Апшеронский районы накроют другие осадки — снежные.

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