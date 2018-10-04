В Краснодарском крае в выходные по утрам ожидаются заморозки

Синоптики прогнозируют заморозки до -2 °С в воздухе и на поверхности почвы местами по краю.

Жителей региона предупредили о похолодании. Заморозки ожидаются во второй половине ночи и по утрам 5, 6 и 7 октября, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

МЧС России рекомендовало аграриям предпринять меры по защите насаждений. В связи с грядущими заморозками существует вероятность возникновения пожаров из-за отопительных печей и газового оборудования. Чтобы избежать переохлаждения, детям и домашним животным нельзя долго оставаться на улице.

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