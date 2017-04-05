style=»width: 100%;»> В Краснодарском крае восстанавливают кролиководческую отрасль

В Староминском районе ввели в эксплуатацию кролиководческую миниферму. И это только часть от того проекта, который хотят реализовать в муниципалитете. Сейчас там уже строят бойню и готовят фундамент для возведения маточной селекционной фермы.

Соглашение о возведении фермы было подписано на Международном инвестиционном форуме в Сочи в 2016 году. Предполагается, что для реализации необходимо вложить порядка 100 миллионов рублей. Но в результате мощность предприятия составит 472 тонны мяса и 900 тонн корма ежегодно.

Завершить строительство планируют уже в 2017 году. Миссия компании, участвующей в проекте, — восстановить кролиководческую отрасль в крае путем создания сельскохозяйственного кооператива, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, кроличью мегаферму хотят построить и в Брюховецком районе. На прошлой неделе муниципалитет посетил Вениамин Кондратьев.

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