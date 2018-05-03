В Краснодарском крае за сутки на железной дороге погибли три человека

В Краснодаре 3 мая около 1:00 под колесами поезда погиб мужчина. Рано утром невнимательность на перегонах унесла жизни еще двоих людей — мужчины в Туапсе и женщины в краевой столице.

Всего по Южному федеральному округу с начала года поезда сбили 20 человек. Девять погибли, в их числе один ребенок. По словам сотрудников транспортной полиции, главная причина трагедий — несоблюдение элементарных правил безопасности.

«Хочется предостеречь всех людей. Чтобы не допускать травмирования, переходить железнодорожное полотно нужно только по установленным местам. При этом смотреть по сторонам, снимать наушники, минигарнитуру, а также капюшоны, чтобы увидеть и услышать приближающийся состав», — сказала начальник отдела Краснодарского линейного управления МВД на транспорте Ольга Сапегина.

Поезд развивает скорость до 180 км/ч, а тормозной путь может растянуться на 1,5 км. Тяжелый состав просто не успеет вовремя остановиться. Поэтому переходить рельсы нужно только в специально оборудованных местах, там, где поезд по правилам снижает скорость, и есть светофоры. Лучше подождать, пока локомотив освободит путь.

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