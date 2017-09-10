В Краснодарском крае завершился единый день голосования

Все избирательные участки уже завершили свою работу, а комиссии приступили к обработке бюллетеней. Жители края 10 сентября выбирали новый состав депутатов Законодательного собрания шестого созыва.

В парламент войдут не 100 народных избранников, как было ранее, а 70, 35 по партийным спискам, столько же мест отдано победителям голосования по одномандатным округам. Также в регионе избирали глав 69 поселений, депутатов четырех Советов. Местные парламенты выбрали в Ейском районе, Тихорецке, Кропоткине и Туапсе. Вся информация о том, как проголосовала Кубань, стекается в краевую избирательную комиссию. Там на протяжении всего дня работали корреспонденты «Фактов».

На прямую связь со студией вышла корреспондент «Кубань 24» Элина Касабова:

«Избирательные участки закрылись, но работа в избирательной комиссии продолжается и будет продолжаться всю ночь. Журналисты, эксперты, члены Общественной палаты ожидают первых предварительных итогов выборов. Вся информация будет стекаться сюда, в избирательную комиссию Краснодарского края. О первых предварительных итогах я сейчас попрошу рассказать председателя крайизбиркома Алексея Черненко».

— Алексей Дмитриевич, о каких первых результатах можно сейчас говорить?

«Процесс голосования завершен, избирательные комиссии приступили к процессу подсчета голосов. Делать мы это будем непрерывно, вплоть до того момента, пока не будут подсчитаны данные каждого из избирательных участков. Далее участковые комиссии направят свои протоколы в территориальные комиссии, территориальные — в окружные, и мы будем ждать уже протоколы окружных комиссий. Действительно, первые данные уже поступают, они у нас в информационном центре отражаются на наших экранах. За развитием ситуации следят и журналисты, и общественный экспертный совет, и общественный штаб наблюдения. Первые участки не очень показательны — это, как правило, маленькие участки, и там применялась такая технология, как комплекс обработки избирательных бюллетеней. Дальше мы будем смотреть за развитием ситуации, но не могу не сказать, что в этом сезоне впервые работающие на избирательных участках станут свидетелями составления протоколов с использованием новой компьютерной технологии. Этот протокол будет защищен дополнительным QR-кодом», — рассказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

За ходом выборов в Законодательное собрание края следили и журналисты. Было аккредитовано более 260 кубанских журналистов и 57 СМИ. Как отметили эксперты и члены Общественной палаты, выборы в крае прошли спокойно. Грубых нарушений, связанных с избирательной кампанией, не было. К 11:00 11 сентября будет известна полная информация о жалобах и нарушениях, если таковые были.

«В целом по той информации, которую мы получали от своих социологических площадок — а у нас их восемь на территории края — везде все проходило штатно, без всяких эксцессов. И независимые наблюдатели, то есть наши социологи, которые не вмешивались в процесс, а просто мониторили ситуацию, со всех восьми площадок говорили о том, что никаких препятствий не чинится ни наблюдателям, ни другим представителям и участникам избирательного процесса. Поэтому я думаю, прогноз, который ранее был сделан о том, что избирательная кампания будет проходить без каких-либо эксцессов или недопониманий между общественностью и властными структурами или избирательными комиссиями, подтвердился. Все идет так, как предполагалось, в том числе и явка», — рассказал президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Мы будем продолжать следить за работой в избирательной комиссии края. Все предварительные цифры выборов станут известны не раньше завтрашнего утра», — отметила Элина Касабова.

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