В Краснодарском крае завершился зональный этап соревнований ФСБ

Звание мастера спорта и путевка на всероссийские соревнования — главные призы регионального чемпионата.

В меткости и скорости соревновались 23 команды из разных районов Кубани. Попасть в яблочко старался каждый, за промах грозило не просто поражение, а перспектива завершить карьеру.

«Часть наших упражнений связаны именно со служебной деятельностью, с теми моментами, с которыми сотрудник может встретиться в порядке прохождения службы. Допустим, преодоление определенной дистанции при преследовании преступника или правонарушителя, выдержкой при применении оружия», — рассказал главный судья соревнований Александр Бондарев.

Если на этих соревнованиях участник не смог сдать норматив, у судей появляются сомнения в его профпригодности. По итогу стрельб четверо сотрудников службы безопасности смогли выбить 272 очка из 300 возможных. Звание мастеров спорта они уже взяли. Впереди самые главные соревнования — всероссийские. Они пройдут в сентябре в Санкт-Петербурге.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник