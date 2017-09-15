В Краснодарском летном училище абитуриентки пройдут испытания в барокамере

Заявление на поступление подали более 118 девушек. Претендентки продолжают прибывать.

В Краснодарском высшем военном авиационном училище всего отберут 15 девушек. Офицеры, которые наблюдают за вступительными испытаниями, рассказывают, что среди абитуриенток есть те, которые уже освоили по несколько типов летательных аппаратов.

На медкомиссии девушки должны пройти испытание в барокамере, где имитируется подъем на высоту 5 тыс. м. Там надо выдержать 20 минут и не потерять сознание. Отмечается, что на барокамере срезаются до 10% абитуриентов-юношей.

У девушек проверят работу вестибулярного аппарата на вращающемся кресле Барани. Медики в поликлинике училища пояснили, что слабость вестибулярного аппарата и даже плохую переносимость высоты можно компенсировать тренировками, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о наборе девушек в Краснодарское авиационное училище в 2016 году сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. Конкурс в краснодарское училище составил семь человек на место. Отбор девушек будет проходить по результатам ЕГЭ, профессионально-психологического отбора, военно-летной комиссии и нормативов по физической подготовке.

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