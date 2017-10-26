В краснодарском летном училище сменилось руководство

По данным СМИ, в Краснодарском высшем авиационном училище летчиков имени Серова в октябре сменилось руководство. Временно исполняющим обязанности руководителя назначен полковник Олег Бучельников.

Предыдущий начальник летного училища — Виктор Ляхов — руководил вузом четыре года. В его отношении возбудили уголовное дело. Как сообщил СМИ источник в военном следственном управлении СУ СК РФ по краю, его подозревают в превышение должностных полномочий, а также в получении взятки.

Официально информация о смене руководства в училище не сообщалась. На сайте учебного заведения Виктор Ляхов до сих пор числится начальником.

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