В краснодарском микрорайоне «Светлоград» начали благоустраивать зеленую зону

На новой аллее рядом со школой и детским садом на улице Красных Партизан высадили первые деревья.

Длина первой очереди аллеи — 300 м. Планируется протянуть ее на 1,2 км вдоль строящихся школы и детсада. В рамках объявленного мэром челленджа «Краснодар — 10 тысяч деревьев» 6 апреля на аллее высадили платаны, клены и магнолии. В посадке деревьев принял участие глава города Евгений Первышов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации города.

«Это один из ярких и правильных примеров комплексного освоения территории, когда параллельно с жилыми домами возводятся социальные объекты. По моему мнению, сейчас это единственный путь, по которому могут развиваться микрорайоны Краснодара», — сказал мэр.

В администрации города отметили, что создание в микрорайонах Краснодара зон для отдыха возможно только при участии представителей бизнеса, застройщиков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в краевом центре в марте стартовал челлендж «Краснодар — 10 тыс. деревьев».