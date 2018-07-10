В краснодарском микрорайоне «Панорама» отметили новоселье 357 семей

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» вместе с жителями отметила новоселье в 29-м литере.

Пока взрослые получали ключи, детей развлекали аниматоры и трансформеры. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» сдала литер раньше намеченного срока. Это новый дом с панорамным остеклением, красивыми подъездами и бесшумными лифтами. Каждая квартира с предчистовой отделкой: достаточно сделать косметический ремонт, и можно переезжать.

«Каждое новоселье для группы компаний — особенное событие. Мы очень рады видеть, как много счастливых семей доверяют свой уют именно нам. «ЮгСтройИнвест» 16 июля объявляет старт продаж 30-го литера. Это последний дом микрорайона «Панорама». Новоселов, как всегда, ждет прекрасное благоустройство и высокое качество квартир», — сказала начальник отдела продаж компании «ЮгСтройИнвест Кубань» Елена Богачева.

Рядом с новым домом жителей встречают детская площадка и уютный сквер с ландшафтным дизайном и беседкой для отдыха. В микрорайоне «Панорама» есть все для комфортной жизни: три детских сада, крытый тренажерный зал, спортивные и детские площадки, зеленые аллеи для прогулок и беседки для барбекю.

— Качественные дома, поэтому мы выбрали этот микрорайон.

— Для детей есть городки. Все хорошо.

Комплексный подход группа компаний также воплощает в микрорайоне «Губернский». Вместе с первыми домами у жителей построены детский сад, современный роллердром, спортивные площадки, игровые комплексы, три аллеи и школа на 1 тыс. 550 мест. Очень скоро здесь появятся еще два детских сада-ясли и поликлиника.

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