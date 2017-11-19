В краснодарском Молодежном театре пройдут прощальные показы спектакля «Письма любви»

19 ноября в 09:37

Спектакль по произведению Альберта Герни зрители смогут увидеть 30 ноября, 1 декабря, 2 декабря и 3 декабря.

Об этом интернет-порталу «Кубань 24» сообщили в пресс-службе краснодарского Молодежного театра.

Продолжительность действия – 2 часа 20 минут. Режиссер — заслуженный артист России Владимир Рогульченко.

Это эпистолярный роман в двух частях. На сцене — Мелисса и Энди, они в течение всей жизни поддерживали отношения друг с другом с помощью писем. В жизни они избрали разные пути. Но все годы очень многое давали друг другу.

«»Письма любви» — это проникновение в лабиринты человеческих отношений, в истоки компромиссов, в истоки морального подъема и душевной деградации», — пишет пресс-служба театра.

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