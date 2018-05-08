В краснодарском музее имени Фелицына появились новые экспонаты 1945 года

В фонды музея поступили фотографии, снятые кубанским бойцом в год Победы.

Казак из станицы Новоджерелиевской, гвардии старшина Владимир Сухина сделал несколько снимков трофейным фотоаппаратом 9 мая 1945 года в Праге. Он служил в 63-й гвардейской танковой бригаде, которая первой из кубанских воинских частей вошла в город. Бои за столицу Чехословакии продолжались до 12 мая.

Владимир Сухина ушел на фронт добровольцем в августе 1941 года. В составе 63-й гвардейской танковой бригады принимал участие в боях за Львов, в освобождении Польши, штурме Берлина и освобождении Праги, получил медали и ордена.

Фотографии и награды Владимира Сухины теперь хранятся в фондах музея имени Е. Д. Фелицына, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Все новости по теме:

День Победы

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник