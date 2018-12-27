Выставка откроется 28 декабря.

Проект посвящен процессу подготовки и празднования Нового года. Концепция выставки строится на основе тематических блоков, символизирующих этапы праздника: «Пришла зима», «Новогодние приготовления», «Праздничная атмосфера», «Новый год», «Вечнозеленая ель», «Зимние забавы» и «Маленькие радости», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого художественного музея.

Основную идею выставки передают живописные и графические произведения из фондов музея, а также работы современных авторов. Многообразие жанров, материалов и техник представленных работ отражает широкий диапазон восприятия и способов передачи авторами радостных эмоций в праздничные дни.

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