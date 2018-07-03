В краснодарском музее имени Коваленко пройдут две медиалекции

Мероприятия «Друг друга храните во все времена» и «Творческий портрет Сергея Аболмазова» состоятся 8 и 12 июля.

В рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности 8 июля в 11:00 пройдет медиалекция «Друг друга храните во все времена». Посетители познакомятся с историей праздника, произведениями из фондов музея, созданных в разный период времени и в разной стилистике, на вечные темы — семья, мать и ребенок, отцы и дети.

Медиалекция «Творческий портрет Сергея Аболмазова» состоится 12 июля в 18:30. Вниманию зрителя будет представлена история жизни и творчества одного из театральных художников Краснодарского края — Сергея Аболмазова. Посетителей познакомят со спецификой работы художника над эскизами декораций, костюмов и макетов к различным постановкам — «Муха Цокотуха», «Гроза», «Идиот», «Капитанская дочка».

Сергей Аболмазов был главным художником Краснодарского академического театра драмы имени Максима Горького. В его работах объемные части спектакля сочетаются с живописными, свет соотносится с цветом.

Предварительная запись на медиалекции обязательна, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный художник Краснодарского театра драмы Сергей Аболмазов умер в 2013 году в возрасте 65 лет.

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