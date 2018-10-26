В краснодарском музее Коваленко пройдет «Ночь искусств»

В рамках культурной акции жителей и гостей города 4 ноября с 19:00 до 23:00 ждут выставки и мастер-классы.

Персональная выставка Сергея Яшина «Нерасшифрованное» включает несколько живописных серий: цикл абстрактных работ, новые картины, посвященные балету, театру, японской тематике. В рамках выставки пройдет просветительская программа «Встреча художника со зрителем. Сергей Яшин».

В рамках X Международного фестиваля фотографии PhotoVisa работает выставка фотографий Фредерика Болдвина из США «Дорогой Месье Пикассо…». Открыты выставки «Документальный импрессионизм фотографа Дашевского», «Мультиконтуры Москвы и другие цветные фотографии, 1976-1978», «Мои дороги».

«Куклы и праздники Японии» представят куклы и игрушки, а также экспонаты, связанные с праздниками и церемониями Страны восходящего солнца.

Посетители смогут посмотреть картины Натальи Шевченко, Евгения Казицына, фотографии Дмитрия Агеева, посетить мастер-класс по изготовлению фигурок балерин «Волшебницы фуэте» и просветительский проект «Черное — белое». Пройдут лекция и мастер-класс по техникам печатной графики, изготовлению открыток «Сакуры дивные цветы», сообщает пресс-служба художественного музея имени Ф. А. Коваленко.

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