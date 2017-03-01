В краснодарском музее откроется выставка «Постижение куклы»

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко 3 марта откроется выставка текстильных кукол Юлии Талагаевой.

В экспозицию также вошли живописные и графические работы краснодарских художников: Алексея Паршкова, Ольги Беднаржик, Павла Мартыненко, Ларисы Мягкой, Александра Соснина.

«Темы произведений художников перекликаются с работами Юлии Талагаевой: это осмысление и собственная интерпретация древних мифов и универсальных символов, переплетение традиций, а также обращение к вечным ценностям: семья, продолжение рода, любовь к родной земле», — сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

Юлия Талагаева изучает историю русских ремесленных традиций и быта, славянскую мифологию, фольклор. Результатом научных поисков стала реконструкция облика некоторых кукол, от которых до наших дней дошло только названия — «Макошь и ее дочери», «Цветок папоротника».

Созданные Талагаевой куклы находятся в коллекциях в России, ФРГ, США, Вьетнаме, Франции, Мексике, Украине и Азербайджане.

Посетить выставку можно до 12 марта.

Источник