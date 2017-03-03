В краснодарском музее открылась выставка «Постижение куклы»

Текстильные куклы с необычными древнеславянскими именами представлены в Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко на выставке «Постижение куклы», которая открылась 3 марта.

Каждый текстильный экспонат — воплощение древнеславянского фольклора, мифа, традиции. Куклы сделаны из самых обычных материалов — кусочки сатина, ваты, шерстяной пряжи. Но каждая деталь имеет особый смысл. Узелочки — для крепкой семьи, яркие ленты — для любви и счастья в доме.

«Наша традиционная русская народная кукла имеет магию, тайну. Хотелось понять, в чем же эта магия и в чем же эта тайна. По-настоящему шифром к этой тайне являются именно человеческие ценности, которые в ней заложены», — сказала мастер текстильной куклы Юлия Талагаева.

Кукол мастерицы Юлии Талагаевой уже видели в Европе, США, Вьетнаме и Азербайджане. Часто посетители экспозиции приобретают или заказывают русских красавиц, которых не будет больше ни у кого.

Выставка «Постижение куклы» будет работать до 12 марта, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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