В краснодарском музее открыли именной зал Евгения Фелицына

Экспозицию собрали специально к 170-летию российского ученого.

«Фелицынский зал» занял две комнаты музея-заповедника. Желающих своими глазами посмотреть на экспонаты, который собирал сам историк, множество. Сегодня для всех посетителей вход был бесплатным.

«Разумеется, персона для меня известная, мы изучали его жизнь на уроках истории. Для меня это интересно, думаю, что для большинства моих друзей тоже», — говорит посетитель выставки Сергей Вышемерский.

Посетители с порога переносятся на два века назад. Сотрудники музея воссоздали рабочий кабинет историка, географа и биолога. А еще Евгений Фелицын был редактором газеты «Кубанские ведомости». У «отца истории края» не было ни семьи, ни своего дома. Он скитался по съемным квартирам, поэтому никакой домашней утварью не обзавелся. Зато сотни исторических редкостей, которые составили экспозицию музея-заповедника, интересны исследователям со всей страны.

«Как раз появилась возможность их выставить. Так как у нас музей историко-археологический, контекст сохраняется. Есть очень интересные предметы, например, западноевропейское вооружение», — рассказывает научный сотрудник музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына Павел Новиков.

С оружием здесь соседствуют русские народные наряды и иранская керамика. Эти экспонаты уже после смерти Фелицына подарил музею житель краевой столицы. А еще один коллекционер передал уже свои личные вещи, которые нажил во время Русско-японской войны, например, это подставка для книги, набор для курения и даже массажер. У каждого экспоната — своя история.

«Русско-турецкая война, 1829 год. Бриг «Меркурий» отражает нападение сразу двух линейных кораблей. После этого подвига Николай I издает указ, чтобы в российском флоте всегда было судно с этим героическим названием. На одном из них служил и наш земляк. Екатеринодарец Георгий Мултыхин в результате несчастного случая лишился пальцев на одной из рук и был вынужден оставить службу. Но свободное время он потратил с пользой, создал исторически верный макет. Мултыхин потратил на него 15 месяцев, а позже передал в войсковой музей», — передает корреспондент «Кубань 24» Ксения Попова.

Сейчас в фондах музея больше 400 тыс. экспонатов. Самые редкие из них будут периодически обновлять экспозицию «Фелицынского зала».

«Мы надеемся, что открытие этого зала станет не только экспозиционной площадкой, а будет центром исследовательской работы. Разных заинтересованных лиц, разных возрастных категорий и разной степени учености», — отмечает начальник отдела министерства культуры Краснодарского края Татьяна Мячина.

Такая совместная исследовательская работа, возможно, сможет открыть новые страницы истории края.

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