В краснодарском музее появился сценический костюм артиста Анатолия Горгуля

Новый экспонат получил краснодарский историко-археологический музей-заповедник имени Фелицына накануне Международного дня музеев.

Сценический костюм народного артиста России Анатолия Горгуля из спектакля «Чума на оба ваших дома» станет экспонатом музея благодаря инициативе директора краснодарского Театра драмы Ирины Репиной.

Премьера спектакля, в котором ведущий артист создал образ герцога Веронского, состоялась 28 апреля 2003 года. Впервые новый экспонат увидят посетители «Ночи музеев — 2018».

Сценический костюм Анатолия Горгуля ознаменует начало работы над большим выставочным проектом, посвященным театральной жизни Кубани. Он откроется в 2019 году, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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