В краснодарском музее представят картины из бересты

Выставка работ сибирского художника Бориса Куприянова откроется 10 августа в художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

Экспозиция называется «Берестяное чудо». Произведения автора выполнены в сложной смешанной технике: интарсия (врезка различных по цвету и фактуре пластин дерева в поверхность), маркетри (мозаика из фигурных пластинок фанеры), коллаж. В качестве основы для картин мастер использовал фанеру, а поверх нее наклеивал кусочки бересты. Создавая свои работы, Борис Куприянов не использовал краски, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея.

По словам организаторов выставки, в картинах Куприянова нет ничего искусственного, сюжеты подсказала жизнь.

Выставка будет работать до 20 августа.

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