В краснодарском музее пройдет мероприятие «Искусство поющей линии»

19 ноября в 10:59

Посетители 19 ноября познакомятся с одним из видов изобразительного искусства — графикой.

Мероприятие начнется в 15:00 в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко. Его проведут в рамках культурно-просветительной программы «Детский день».

На выставке «Формула эстампа» дети откроют для себя различные техники и такие выразительные средства, как линия, штрих, пятно и точка. Каждый участник попробует себя в роли графика и создаст свою композицию из разноформенных штампиков, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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