В краснодарском музее проведут экскурсию для людей с нарушениями зрения

Тифлоэкскурсия состоится 4 декабря в историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына.

Мероприятие стартует в 12:00 в рамках всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!».

Посетители с нарушениями зрения смогут прикоснуться к аммонитам разных форм и размеров, фрагментам окаменевших морских лилий и кораллов, позвонкам древних слонов и китов. Горные породы и минералы, отпечатки и стволы ископаемых растений, палеообразцы животных расскажут о геологической истории региона.

Дополнительную мини-экспозицию подготовят на основе выставки «Каменная летопись Кубани», сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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