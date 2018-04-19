В краснодарском Музыкальном театре пройдет ярмарка театральных абонементов

Продажу абонементов на сезон 2018-2019 проведут 21 апреля с 11:00 до 20:00 в фойе театра.

С 23 апреля их можно будет приобрести онлайн на сайте ТО «Премьера».

Абонемент — это единый билет на несколько спектаклей или концертов сезона. Визиты в театр по абонементу дешевле, чем по отдельным билетам. На ярмарке посетители получат консультацию специалистов и дополнительную скидку 10%.

Тому, кто купит абонементы онлайн, будет приходить напоминание о предстоящем событии на электронную почту.

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