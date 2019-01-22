В краснодарском музее имени Коваленко пройдет лекция о Поле Сезанне

Мероприятие посвящено 130-летию со дня рождения французского постимпрессиониста.

Лекция «Поль Сезанн и бубнововалетцы» состоится в краевом художественном музее имени 24 января, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея.

Посетителям расскажут, как творчество французского художника повлияло на стилистику российского художественного объединения начала ХХ века «Бубновый валет», и покажут оригинальные работы членов кружка, представленные в постоянной экспозиции музея.

Также слушатели узнают об особенностях и основных этапах творчества Сезанна. Начало лекции — в 19:00.