В краснодарском Музыкальном театре пройдет концерт Motown Review

На сцене 1 апреля выступят музыканты Биг-бенда Георгия Гараняна и приглашенная певица и автор песен Шушанна Аракелова.

Концерт посвящен 60-летнему юбилею со дня основания звукозаписывающей компании «Мотаун». В программе вечера — песни музыкантов, записывавшихся на студии, название которой превратилось в целое музыкальное течение. Благодаря «Мотаун» в мире известны имена Майкла Джексона, Дайаны Росс, Стиви Уандера, Смоки Робинсона, Лайонела Ричи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ТО «Премьера».

В исполнении Шушанны Аракеловой и солиста биг-бенда Павла Зиброва прозвучат песни Стиви Уандера «I wish», Марвина Гая и Тамми Террелл «Ain’t no mountain high enough», Дженнифер Хадсон «And I am telling you I’m not going» и другие.

Шушанна Аракелова — выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, победительница конкурса «Таланты века», участница телепроекта «Голос». Она работала с коллективом Black Sax Bend и является резидентом проекта JazzPort.