В краснодарском «Одном театре» малую сцену откроют спектаклем «Скамейка»

Работа будет поставлена по пьесе советского и российского драматурга Александра Гельмана.

Спектакль «Скамейка» представляет собой историю в стиле ретро. Постановка откроет малую сцену «Одного театра».

В спектакле задействована актриса краснодарского Молодежного театра Юлия Макарова и заслуженный артист Кубани Анатолий Дробязко. Режиссером стал Геннадий Николаев.

О дате премьеры сообщат позже, говорится в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», открытие малой сцены «Одного театра» запланировано на начало ноября.

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