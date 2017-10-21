В краснодарском «Одном театре» откроют две выставки в рамках фестиваля PhotoVisa

21 октября в 11:57

Международный фестиваль фотографии проходит на Кубани с 18 октября по 15 ноября.

В рамках PhotoVisa 21 октября пройдут лекции о взаимосвязи и взаимодействии книги и фотографии. Их проведут Константин Еременко, Артур Бондарь, Владимир Семенов, которые расскажут о тонкостях в работе над книгами с позиций специалистов разных направлений: дизайнера, автора проекта, издателя, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе фестиваля.

В Краснодарском художественном училище будет открыта экспозиция «Колодозеро» Екатерины Соловьевой. А в «Одном театре» можно будет увидеть сразу две выставки — «Ресентимент» Ильи Иванкина и «Кафе “Лемитц”» шведского мастера Андерса Петерсена.

Завершится фестивальный день показом мультимедийной программы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», официальное открытие фестиваля PhotoVisa прошло 20 октября в музее имени Ф. А. Коваленко.

С полной афишей Международного фестиваля фотографии PhotoVisa можно ознакомиться здесь.

Вернуться на ленту

Источник