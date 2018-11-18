В краснодарском «Одном театре» в декабре пройдут две премьеры

Новые постановки представят 1, 2 и 20 декабря, а также 26 и 27 декабря.

В начале осени театр проводил лабораторию-читку современной российской драматургии. У зрителей была возможность подсмотреть, как пьеса превращается в спектакль, высказать свое мнение об увиденном и проголосовать, стоит или нет включать постановку в репертуар.

В итоге два новых спектакля представят зрителям в декабре: 1, 2 и 20 декабря состоится премьера «Сережа очень тупой!» по произведению Дмитрия Данилова. Режиссер — Артем Акатов. «Иллюзии» можно будет посмотреть 26 и 27 декабря. Поставил спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева Арсений Фогелев, сообщается в группе «Одного театра» «ВКонтакте».

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