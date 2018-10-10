В краснодарском отделении «Единой России» обсудили старт отопительного сезона

Партия взяла подачу тепла в дома на контроль, для этого 10 октября на заседании в региональном политсовете создали специальную рабочую группу.

Если начало отопительного сезона в квартирах и организациях будет проходить с нарушением положенных сроков, жители края смогут обратиться к депутатам по телефону горячей линии. Партийцы будут реагировать на все обращения и взаимодействовать с муниципалитетами, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.

На территории Краснодарского края отопительный сезон для населения во всех муниципальных образованиях начнется с 10 по 15 октября, в Сочи и Туапсе из-за климатических условий он традиционно стартует позже.

«Мы обязательно создадим группу, которая будет работать на горячей линии. Она будет получать от жителей Кубани сигналы о том, где не готовы к началу отопительного сезона. Под особый контроль мы поставим своевременное подключение тепла в детских садах, школах, учреждениях здравоохранения и жилых домах», — сказал секретарь краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко.

Единороссы обсудили и работу партийного проекта «Новая школа». Он немного изменился — расширился круг задач. Теперь он включает не только строительство и ремонт новых школ и детских садов — на заседании создали экспертные советы, которые будут выезжать в учебные заведения края и на месте контролировать качество подготовки студентов, создание инфраструктуры учебных заведений, проведение практических занятий и привлечение работодателей. Члены партии «Единая Россия» уже выезжали в Ейский педагогический колледж, теперь в планах посещение учебных заведений Новороссийска.

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