В краснодарском отделении «Единой России» подвели итоги работы за полгода

На заседании 5 июля говорили о социальных проектах, которые реализуют на Кубани.

Среди них программа «Комфортная городская среда». В этом году на благоустройство дворов, парков и скверов, ремонт и установку детских и спортивных площадок выделили более 1,5 млн рублей. Успешно работает и проект «Единая страна — доступная среда». Он помогает обустроить города, станицы и хутора для людей с ограниченными возможностями здоровья. Занимаются и трудоустройством инвалидов.

Также на заседании обсудили повышение пенсионного возраста. Руководитель регионального отделения партии Николай Гриценко напомнил, что существующие стандарты были утверждены еще в 1956 году и сейчас устарели.

«То есть еще в том в Советском Союзе на основе того политического, экономического и общественного строя, который существовал. О том, что еще нужно изменить и привести в соответствие с сегодняшними реалиями, нет даже никакого разговора», — сказал руководитель краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко.

Он отметил, что новая система поможет учитывать интересы всех социальных, профессиональных и возрастных групп. Совершенствование пенсионных стандартов представители разных партий и общественники обсудят и 6 июля на большом совещании.

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