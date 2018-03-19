В краснодарском отделении Сбербанка отметили Международный день клиента

Это новый праздник, который учредили российские и литовские предприниматели. Впервые его отметили 19 марта 2010 года в двух странах.

С тех пор он набирает популярность по всему земному шару. Поблагодарить своих клиентов решили и в Краснодарском отделении Сбербанка России.

«В этом году мы решили поздравить нашего первого клиента, который получил ипотечный кредит по льготной государственной программе под 6% годовых», — пояснил управляющий краснодарским отделением Сбербанка Андрей Орешко.

Подарок получил краснодарец Иван Заздравных. По его словам, новая программа оказалась для его семьи приятным сюрпризом.

«Дружба со Сбербанком началась внезапно на самом деле: мы задумались о приобретении жилья, когда у нас как раз родился второй ребенок, и поэтому был материнский капитал. Менеджеры сами предложили нам эту программу. Все посчитали, все сделали. Даже неожиданно получилось, что очень маленькая ставка. Я инженер, и мне этот ежемесячный платеж подходит. Мы здорово живем, растим детей», — рассказал житель Краснодара Иван Заздравных.

Воспользоваться новой ипотечной программой могут семьи с двумя детьми. Подробную информацию можно получить на сайте и в офисах банка.

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